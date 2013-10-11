مصرع تلميذة تحت عجلات أتوبيس مدرسة باسيوط

لقيت تلميذة مصرعها إثر انزلاق قدميها من اتوبيس مدرسة بقرية أم القصور مما أدى إلى سقوطها أسفل الأتوبيس .

وتلقى اللواء أبوالقاسم أبوضيف مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد وصول الطفلة مريم عبد الحميد صديق علي خمس سنوات مقيمة أم القصور إلى المستشفى المركزي جثة هامدة إدعاء حادث سيارة.

بالانتقال وسؤال عمها محمد صديق علي 48 سنة عامل ومقيم ذات الناحية أقر أنه حال عودة مريم من المدرسة بالأتوبيس رقم 2043 نقل عام قيادة المدعو شاهين محمد عليش حسن40 سنة سائق ومقيم قرية فزارة تحرك الأتوبيس أثناء نزول الطفلة مما أدي إلى اختلال توازنها وسقوطها أسفله وحدوث إصابتها التي أودت بحياتها، وتحرر حضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.