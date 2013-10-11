وزير الطيران: تكلفة مشروع "إيرو سيتي" تتراوح بين 60 و70 مليار جنيه

عبدالعزيز فاضل: المشروع يوفر 100 ألف فرصة عمل دائمة ومتغيرة

كتب : حسن حسين منذ 26 دقيقة

أعلن وزير الطيران المدني المهندس عبد العزيز فاضل، أن التكلفة الاستثمارية لمشروع "إيرو سيتي" وفقا لما وصلت إليه دراسته حتى الآن تتراوح من 60 إلى 70 مليار جنيه مصري في إطار مخطط أولويات المشروع الذي يكون على مراحل تبدأ من 2014 وحتى 2035، وأشار إلى أن مراحل الطرح وتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع يكون مع بداية العام المقبل.

وقال "فاضل"، في تصريحات صحفية، إن مشروع "إيرو سيتي" بمطار القاهرة يأتي في إطار النظرة المستقبلية لتعظيم إيرادات الشركات غير المرتبطة بالطيران المدني سواء الاستثمارية والتجارية ومسايرة للاتجاه العالمي بتحويل المطارات إلى مطارات محورية.

وأضاف "فاضل"، تبلغ مساحة المشروع 10 ملايين متر مربع، واستغرقت دراساته نحو عامين تشمل الأنشطة المقترحة للمشروعات مثل الأنشطة السياحية والتجارية والترفيهية والخدمية والطبية والرياضية والتعليمية واللوجيستية وأنشطة أخرى، وتقع المنطقة الاستثمارية داخل حدود مطار القاهرة الدولي، وتنقسم إلى 5 قطع مختلفة، بينما تنقسم الاستثمارات المتاحة للمنطقة حاليا إلى قسمين الأول المنطقة الجاهزة للاستكمال وتفعيل الطرح، والثانية منطقة "الإيروسيتي"، وتبلغ مساحتها 2.8 مليون متر مربع تنفذ على خمس مراحل بتكلفة استثمارية 10 مليارات جنيه مصري وجاهز منها للاستثمار المرحلة الأولى بتكلفة استثمارية 3 مليارات جنيه مصري، وكافة الدراسات الخاصة بتلك المنطقة جاهزة للتنفيذ والطرح الفوري بعد عمل التحديث اللازم فور اتخاذ قرار بشأن الجهة المسؤولة عن التنفيذ ومصدر التمويل والنموذج الاقتصادي لتفعيل الاستثمار الجاهز بها في ظل الشراكة بين الطيران وهيئة الاستثمار.

أكد وزير الطيران أن هذا المشروع يتيح توفير فرص عمالة مباشرة وغير مباشرة تصل إلى نحو (100 ألف) فرصة عمل ما بين دائمة ومتغيرة، وأن هذا المشروع يتوافق ومخطط الارتقاء بمطار القاهرة لمستوى المطارات المحورية في العالم، وقال إن هذا النوع من الاستثمارات ينظر إليه فى العالم على أنه الأمل في وجود قاطرة اقتصادية قادرة على تجاوز الأزمة العالمية وقادرة على تنمية المجتمع.