تقرير غاني يضع أبو تريكة ضمن أفضل 5 نجوم في الجولة الحاسمة

العديد من النجوم الإفريقية ستبدأ في دعم منتخباتها في الجولة الحاسمة من تصفيات مونديال البرازيل، ويأتي المصري محمد أبو تريكة أحد أبرزهم وفقا لتقرير غاني.

ويعد أبو تريكة أحد أبرز اللاعبين المنتظر اعتماد مصر عليهم أمام غانا في الجولة الحاسمة التي تبدأ الثلاثاء ذهابا في كوماسي.

واختار موقع (غانا سوكر نت) خمسة لاعبين يسلط عليهم الضوء كنجوم الدور الحاسم في منتخبات بلادهم.

ووقع اختيار التقرير على أبو تريكة بجانب الجزائري سفير تايدر، الغاني كوادو أسمواه، الإفواري جيرفينيو وإريك ماكسيم الكاميروني.

وتحدث التقرير عن كل لاعب باستفاضة ومشواره مع فريقه بجانب ما ساهم فيه مع منتخب بلاده.

ويستعرض FilGoal.com ما رصده التقرير عن أبو تريكة:

"أحد أفضل اللاعبين في القارة السمراء الذين لم يذهبوا إلى أوروبا، ويعد أفضل الأفارقة عبر التاريخ.

أبو تريكة -34 عاما- يتمنى إنهاء مسيرته في البرازيل 2014 بعد تسعة أشهر من الآن.

مبدع، هاديء، ولديه خبرة رائعة، حقق لقب دوري أبطال إفريقيا أربع مرات، وتحت ولاية بوب برادلي المدير الفني الحالي لمصر سجل أربعة أهداف هذا العام، منهم ثلاثة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ولكن أبو تريكة لم يشارك مطلقا في كأس العالم، ويطمع في تتويج إنجازاته التي تتمثل في ألقاب دوري أبطال إفريقيا، وسبعة ألقاب دوري، ولقبين أفضل لاعب في إفريقيا بجانب 100 مباراة دولية مع الفراعنة.

هذا ينقصه المشاركة في نهائيات كأس العالم ليصبح سجله أسطوري."