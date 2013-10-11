ملحم زين يغني من ألحان كاظم الساهر

في دردشة مع الفنان فارس إسكندر، أكد لـ "سيدتي نت" أنه انتهى من تجهيز مجموعة من الأغاني للفنان ملحم زين، وقال: "هي سبع أغانٍ، تحمل توقيعي، كلاماً ولحناً، وسوف تطرح ضمن ألبوم ملحم زين الجديد، إلى جانب أغنية ثامنة، من كلماتي، ومن ألحان كاظم الساهر. ولكنني لا أعرف ما إذا كانت الأخيرة الثامنة ستُضمّ إلى الألبوم أيضاً أم أنّها سوف تطرح على شكل "سينغل"؛ وهذا الأمر رهن بما يقرّره ملحم زين و"روتانا" الشركة المنتجة للألبوم".

وعمّا إذا كان انفراط العقد الفني بينه وبين سليم سلامة قد صبّ في مصلحته، وجعله يتجه نحو التلحين، أوضح إسكندر بالقول: "لا يوجد خلاف بيني وبين سليم سلامة، ولا نزال صديقين، ولا شيء يحول دون تعاوننا، وكلّ ما في الأمر أنه صار هناك نوع من "الفيتو" بشأن تعاوننا المشترك من قبل عدد من الفنانين وشركات الإنتاج. ولذلك وجدنا أنّه من الأفضل أن نجري نوعاً من إعادة الإنعاش للعمل، وهذا الأمر صبّ في مصلحتينا، لأنّه أتاح أمامي الفرصة للتعاون مع ملحّنين غير سلامة، وفي الوقت نفسه جعله ينفتح على شعراء غيري".

كما أكد فارس إسكندر أنه انتهى أيضاً من تحضير أغانٍ لمجموعة من الفنانين جدد، أمثال فادي حرب وإبراهيم سعيد وماجد موصللي، بالإضافة إلى أغنيتين للفنانين سارة الهاني ومايز البياع".