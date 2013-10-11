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بالصور ..جولة مفاجئة لمحافظ بورسعيد بحي الشرق لبحث توسيع الشوارع و عمل مواقف

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بالصور ..جولة مفاجئة لمحافظ بورسعيد بحي الشرق لبحث توسيع الشوارع و عمل مواقف بالصور ..جولة مفاجئة لمحافظ بورسعيد بحي الشرق لبحث توسيع الشوارع و عمل مواقف

 

قام اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد بجولة مفاجئة لحي الشرق بصحبة المهندس أسامة أنور سكرتير عام مساعد و حسن الورواري رئيس حي الشرق لبحث توسعات جديدة في الشوارع المتواجد بها زحام شديد في المرور . قام الجميع بالمرور علي ميدان المعديات لبحث اقامة باركنج في كل شارع من الشوارع المقترحة لتسهيل مرور السيارات و الحد من ظاهرة التكدس المروري بشوارع المدينة .

و قام المحاسب حسن الورواري رئيس حي الشرق بعرض تصورات جديدة للمحافظ للموافقة عليها و رؤيتها علي الطبيعة لتنفيذ تلك الاقتراحات.

و قال اللواء سماح قنجيل ان الحالة المرورية ببورسعيد صعبة للغاية و نعمل للحد من التكدس المروري في حدود المتاح لدينا من مساحات بالارصفة يمكن الاستفادة منها لتكون باركنج للسيارت التي تقف علي يمين و يسار الشوار بل و دولر ثاني و ثالث. و اكد المحافظ ان حي الشرق من اكثر المناطق في بورسعيد ضيق في شوارعة خاصة الشوارع القريبة من ميدان المعديات.

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