أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

عبور 50 سفينة قناة السويس بحمولة قدرها 3,2 مليون طن

Google+ Print
عبور 50 سفينة قناة السويس بحمولة قدرها 3,2 مليون طن عبور 50 سفينة قناة السويس بحمولة قدرها 3,2 مليون طن

عبرت قناة السويس، اليوم الجمعة 50 سفينة بحمولة قدرها 3ملايين و215,8 ألف طن سفن بضائع، وناقلات غاز طبيعى مسال من الاتجاهين.

وقال طارق حسنين المتحدث الإعلامى للهيئة، إن قافلة الشمال شهدت عبور 25 سفينة بحمولة قدرها مليون و705 آلاف طن، لافتا أن أكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة الغاز الطبيعى SHAGRA، التابعة لجزر المارشال بحمولة قدرها 166,2 ألف طن، قادمة من بريطانيا متجهة إلى قطر.

وعبرت 25سفينة من اتجاه الجنوب بحمولة قدرها مليون و510,8 ألف طن وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة البضائع الدانماركية MARY MAERSK بحمولة قدرها 199,1 ألف طن، قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى نيوزلندا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365