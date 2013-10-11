عبور 50 سفينة قناة السويس بحمولة قدرها 3,2 مليون طن

عبرت قناة السويس، اليوم الجمعة 50 سفينة بحمولة قدرها 3ملايين و215,8 ألف طن سفن بضائع، وناقلات غاز طبيعى مسال من الاتجاهين.

وقال طارق حسنين المتحدث الإعلامى للهيئة، إن قافلة الشمال شهدت عبور 25 سفينة بحمولة قدرها مليون و705 آلاف طن، لافتا أن أكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة الغاز الطبيعى SHAGRA، التابعة لجزر المارشال بحمولة قدرها 166,2 ألف طن، قادمة من بريطانيا متجهة إلى قطر.

وعبرت 25سفينة من اتجاه الجنوب بحمولة قدرها مليون و510,8 ألف طن وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة البضائع الدانماركية MARY MAERSK بحمولة قدرها 199,1 ألف طن، قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى نيوزلندا.