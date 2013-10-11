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منتدى مصر الفتية يطالب بوقف المظاهرات حتى انعقاد مجلس الشعب

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منتدى مصر الفتية يطالب بوقف المظاهرات حتى انعقاد مجلس الشعب منتدى مصر الفتية يطالب بوقف المظاهرات حتى انعقاد مجلس الشعب

أوصى منتدى الفتية الشهرى، فى دورته الـ"16" بعنوان الفريق محمد فوزى " والذى يضم عدداً من الأحزاب والحركات السياسية، على ضرورة أن تتبنى القوات المسلحة رسم خريطة جديدة لمصر تبدأ بمحور قناة السويس، وممر التنمية للعالم فاروق الباز لاستثمار الطاقة البشرية، على أن يمتلك كل مجند فور انتهاء خدمتة 5 أفدنة تدعيما للانتماء الوطنى.

كما طالب المنتدى بإنهاء حالة الفوضى، بتفعيل قانون التظاهر رقم "14" حتى انعقاد مجلس الشعب القادم.

وأشار البيان الصادر عن المنتدى، إلى ضرورة توجيه التحية لأبطال القوات المسلحة والشرطة لما يقومون به من جهد للحفاظ على وحدة الوطن، مع استنكار الهجوم عليه، والذى يخدم الأعداء، وطالب المنتدى بتأسيس مجلس أعلى للأمن القومى لإصلاح ما خربه المخطط الصهيونى منذ عام 1979، والعمل على استعادة ثرواتنا الطبيعية، وقيمنا الأصيلة، كما أوصى بعمل سجل لبطولات أكتوبر مع ربط كل الحقائق ووضعها على التواصل الاجتماعى.

و كذلك مطالبة فرنسا باستعادة رأس البطل سليمان الحلبى ورفاته المعروضة فى متحف بقصر شابو بباريس، وتحتها كلمة مجرم وهذا يتنافى مع الأعراف والأديان وحقوق الإنسان.
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مصر 365

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