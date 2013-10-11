علي عبد الخالق يشن هجومًا على أنيس منصور بسبب "أفلام أكتوبر"

كتب : نجلاء ابو النجا منذ 29 دقيقة

شن المخرج علي عبد الخالق، هجومًا على الكاتب الراحل أنيس منصور، أثناء ندوة "أفلام أكتوبر" التي أدارها المؤلف مجدي صابر، وحضرتها المخرجة إنعام محمد علي، ومدير التصوير محمود عبد السميع، حيث تمت مناقشة الأفلام التي جسدت نصر اكتوبر.

وقال عبد الخالق إنه "في فترة التسعينات طلبت القوات المسلحة عمل أفلام لتوثيق حرب أكتوبر، وكتب السيناريست أسامة أنور عكاشة فيلما عن أكتوبر بعنوان (أبواب جهنم)، ولكن الكاتب أنيس منصور وإبراهيم سعدة قاما بحملة ضد عكاشة، بسبب موقفه المضاد للسادات، خوفا من تصوير نصر أكتوبر في صورة تعكس موقف عكاشة من السادات لذا فشل هذا المشروع".

وتحدثت إنعام محمد علي عن تجربتها في فيلم "حكايات الغريب"، الذي تحدث عن نصر أكتوبر وتم تصويره بالسويس، واتفق الحاضرون على أن السينما المصرية لم توثق بشكل جيد انتصارات أكتوبر، بينما وثقت إسرائيل في عدد افلام أكبر، لهذا الحدث الكبير.