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تامر حسني لـ"الوطن": ريهانا طلبت مني إحياء حفل عيد ميلادها

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تامر حسني لـ"الوطن": ريهانا طلبت مني إحياء حفل عيد ميلادها تامر حسني لـ"الوطن": ريهانا طلبت مني إحياء حفل عيد ميلادها
تامر: ريهانا قررت إقامة حفل ميلادها على الطريقة العربية.. وسأقدم فيه عدة أغانٍِ منها "سي السيد"

كتب : وفاء بكر منذ 26 دقيقة

قال الفنان تامر حسني إن المغنية العالمية ريهانا طلبت منه إحياء حفل عيد ميلادها في فبراير المقبل.

وأكد حسني في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن ريهانا قررت إقامة حفل عيد ميلادها على الطريقة العربية، وطلبت تنظيم ديكورات ومأكولات واستعراضات وأغانٍ عربية، ومن المقرر أن يشارك تامر في الحفل بعدة أغانٍ منها "سي السيد"، إضافة إلى تواجد مغني الراب سنوب دوج.

ويحضر الحفل نخبة من النجوم العالميين، منهم جنيفر لوبيز وبيتبول إكون وجاستين بيبر وفريق "وان دايركشن".

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