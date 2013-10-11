استخدام أجهزة المحمول يؤدى إلى الإصابة بالإسهال

فى دراسة قد تبدو نتائجها صادمة أظهرت دراسة علمية بريطانية أن سدس أجهزة المحمول ملوثة ببكتريا تسبب الإصابة بالإسهال.

وبينت الدراسة أن الأجهزة ذات الأزرار أكثر تلوثاً من ذات خاصية اللمس حيث لوحظ حديثا أن السماح بأجهزة المحمول الخاصة بآباء وأمهات الأطفال حديثى الولادة، تسبب تلوث غرف العناية المركزة لهم.

وقال مجدى بدران استشارى الأطفال وزميل معهد الطفولة بجامعة عين شمس وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن نسبة التلوث بالبكتيريا تصل إلى 62% من أجهزة المحمول.

وقد أجريت الدراسة على 400 مستخدم لأجهزة المحمول فى العالم النامى تم تقسيمهم لأربعة مجموعات، وأظهرت أن نسبة التلوث هذه الأجهزة بالبكتيريا تكون لبائعى الأطعمة 92% والطلبة وأساتذتهم 76% وموظفون عموميون 42% ومقدمى الخدمات الصحية فى المستشفيات 38%.

> يؤكد مجدى أن هذه الدراسة تعتبر مفاجأة فالبعض يسرع لاستخدام المحمول فى أى وقت وأى مكان، ولهذا ينصح بغسل الأيدى قبل استخدام المحمول وبعده خاصة عند استخدام الأجهزة غير الشخصية.