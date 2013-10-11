باحثة أسترالية: المدخنون يفقدون عشرة أعوام من أعمارهم

قالت باحثة أسترالية، اليوم الجمعة، إن المخاطر الصحية للتدخين أسوأ مما كنا نعتقد، لكن النبأ السار هو أن أولئك الذين يقلعون عن التدخين وهم فى العشرينيات أو الثلاثينيات يتجنبون الكثير من المخاطر.

وقالت إميلى بانكس، الخبيرة الصحية فى الجامعة الوطنية الأسترالية: "اعتدنا القول فى ستينيات القرن الماضى أن التدخين مثل الرمى بنرد (من ستة أوجه)، فيما يتعلق باحتمالات إذا كنت ستموت من أثره أم لا ثم قلنا بعد ذلك إنه مثل إلقاء عملة معدنية (ذات وجهين)، والآن اكتشفنا أن ثلثى حالات الوفاة بين المدخنين حاليا تعزى إلى التدخين".

وقادت البروفيسور بانكس دراسة شملت 200 ألف أسترالى تزيد أعمارهم على 45 عاما، وكشفت عن أن المدخنين يفقدون نحو 10 أعوام من متوسط أعمارهم.

وأوضحت أن الذين يدخنون 10 سيجارات يوميا يضاعفون عامل الخطر، أما الذين يدخنون أكثر من 25 سيجارة يوميا يزيد الخطر لديهم بمقدار أربعة أضعاف.

وقالت بانكس: "ليس هناك حد يمكن فى ظله القول إنه لا يوجد خطر، لكن الإقلاع عن التدخين فى أى عمر يقلص من الخطر لديك وكلما أقلعت فى سن صغيرة كلما كان أفضل".