أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

باحثة أسترالية: المدخنون يفقدون عشرة أعوام من أعمارهم

Google+ Print
باحثة أسترالية: المدخنون يفقدون عشرة أعوام من أعمارهم باحثة أسترالية: المدخنون يفقدون عشرة أعوام من أعمارهم

قالت باحثة أسترالية، اليوم الجمعة، إن المخاطر الصحية للتدخين أسوأ مما كنا نعتقد، لكن النبأ السار هو أن أولئك الذين يقلعون عن التدخين وهم فى العشرينيات أو الثلاثينيات يتجنبون الكثير من المخاطر.

وقالت إميلى بانكس، الخبيرة الصحية فى الجامعة الوطنية الأسترالية: "اعتدنا القول فى ستينيات القرن الماضى أن التدخين مثل الرمى بنرد (من ستة أوجه)، فيما يتعلق باحتمالات إذا كنت ستموت من أثره أم لا ثم قلنا بعد ذلك إنه مثل إلقاء عملة معدنية (ذات وجهين)، والآن اكتشفنا أن ثلثى حالات الوفاة بين المدخنين حاليا تعزى إلى التدخين".

وقادت البروفيسور بانكس دراسة شملت 200 ألف أسترالى تزيد أعمارهم على 45 عاما، وكشفت عن أن المدخنين يفقدون نحو 10 أعوام من متوسط أعمارهم.

وأوضحت أن الذين يدخنون 10 سيجارات يوميا يضاعفون عامل الخطر، أما الذين يدخنون أكثر من 25 سيجارة يوميا يزيد الخطر لديهم بمقدار أربعة أضعاف.

وقالت بانكس: "ليس هناك حد يمكن فى ظله القول إنه لا يوجد خطر، لكن الإقلاع عن التدخين فى أى عمر يقلص من الخطر لديك وكلما أقلعت فى سن صغيرة كلما كان أفضل".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365