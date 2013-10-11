الغذاء الصحى السليم وممارسة الرياضة تخلصك من مرض الروماتيزم

يجهل العديد منا أسباب الإصابة بالروماتيزم والتهابات المفاصل، وكيفية ظهور أعراضه وعلاجه، على الرغم أنه أصبح من أمراض العصر، لذلك يتحدث د. محمد عبد المجلى، أستاذ جراحة العظام وأمراض الروماتيزم والمناعة، عن عدة أسباب منها الآتى:

> -التقدم فى العمر

> -الإصابة بكدمات شديدة أو كسر فى العظا.

> -السمن والزيادة فى الوزن من أخطر العوامل المسببة للمرض

> -العامل الوراثى والسجل المرضى بالعائلة.

أما عن الأعراض، فهى تظهر على هيئة تورم بالقدمين، وارتفاع حرارتهما، وشحوب فى لون الجلد، الناتج عن العادات غير الصحية أو غير السليمة كآلام الرقبة والظهر، بالإضافة إلى خلل فى الجهاز المناعى.

هذا إلى جانب الجلوس لفترات طويلة، وبطريقة خاطئة على الأجهزة، مع قلة الحركة أو العكس، النشاط الزائد، فيتم التحميل على الركبتين والقدم، مما يشعر المريض بسخونة وارتفاع فى درجة الحرارة.

وعن طرق العلاج، يشير عبد المجلى إلى أن العلاج الدوائى من خلال تناول مضادات الالتهاب لتخفيف أعراض وآلام المرض، أو بحقن المفاصل بالكورتيزون وعقار الميثوتركسات، إضافة إلى العلاج الطبيعى فى التخلص من الالتهاب الفقرى المفصلى، الذى يساعد على تقوية عضلات الظهر وعضلات التنفس، مع ممارسة الرياضة، لتحقيق التوازن والحيوية لجسم المريض، مع مراعاة تناول غذاء صحى سليم لمقاومة المرض، وخاصة التى تحتوى على الكالسيوم والخضار والفاكهة، مع عدم الإكثار من أكل اللحوم، ويفضل مرتين فقط فى الأسبوع كحد أقصى، بالإضافة إلى شرب نصف لتر يوميا من الحليب قليل الدسم، وينصح بتجنب زيادة الوزن لعدم إجهاد الركبتين أو المفاصل، مع الجلوس بطريقة جيدة غير مضرة بالجسم أو القدم أثناء أداء الأعمال اليومية.

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