أطباء: تطعيم الأنفلونزا يجب أن يكون إجباريًا

مع دخول فصل الشتاء ترتفع معدلات الإصابة بالأنفلونزا، وتختلف حدة خوف العالم من فيروس الأنفلونزا، وحديثا حذرت منظمة الصحة العالمية من خطورة أحد فيروسات الأنفلونزا المعروفة بالكرونا فيروس، لتسببها فى وفاة ما يقرب من 200 شخص حول العالم.

وينصح الخبراء بضرورة الوقاية من الفيروس عن طريق تناول تطعيم الأنفلونزا، ولكن من هم الفئات أكثر احتياجا لهذا التطعيم.

من جانبه أشار الدكتور جمال سامى، أستاذ طب الأطفال ورئيس المؤسسة المصرية للتطعيمات، إلى أن التطعيم ضد الأنفلونزا يكون إجباريا بين الأطفال المصابين بالحساسية، وكل من يتعرض للأماكن المزدحمة، حيث تكثر العدوى، مشيرا إلى أن موسم انتشار الأنفلونزا فى مصر يبدأ منتصف أكتوبر وحتى منتصف شهر يناير من كل عام.

وأضاف الدكتور طارق صفوت، أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس الجمعية المصرية للشعب الهوائية، أن التطعيم ضد الأنفلونزا ضرورة بالنسبة لمرضى الحساسية الربوية والتليفات الكبدية، ومرضى الأورام والحوامل.

وطالب الدكتور شريف عبد العال، أمين عام الجمعية المصرية لطب الأطفال، بضرورة توفير جميع أنواع التطعيم لكل الأطفال عن طريق الدولة من أجل حمايتهم.

من جانبه، أوضح الدكتور شريف الطوبجى، أستاذ أمراض القلب ورئيس الجمعية المصرية لأمراض القلب، ضرورة تطعيم مرضى الهبوط الحاد للقلب والشرايين التاجية ضد الأنفلونزا التى تسبب أزمات قلبية حادة وجلطات ويجب تجنبها.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن هناك ٣ ملايين حالة مرض شديدة تحدث كل عام فى جميع أنحاء العالم، بسبب الأنفلونزا، كما يتسبب نفس المرض فى وفاة ما بين ٢٥٠ ألفا إلى ٥٠٠ ألف مصاب سنويا، ويعود ذلك إلى سوء تقدير خطورة المرض على صحة الإنسان، خاصة بين الأطفال ومرضى السكر ومرضى القلب والأمراض الصدرية الذين هم أكثر عرضة ٦ مرات للإصابة بمضاعفات الأنفلونزا، و٣ مرت أكثر للوفاة عن الشخص الطبيعى.

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