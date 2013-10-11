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تخفيض أسعار الأدوية الجديدة لعلاج فيروس بى

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تخفيض أسعار الأدوية الجديدة لعلاج فيروس بى تخفيض أسعار الأدوية الجديدة لعلاج فيروس بى

ألقى الدكتور جمال عصمت أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بجامعة القاهرة نائب رئيس جامعة القاهرة رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، محاضرة خلال المؤتمر الـ15 للجمعية المصرية لأمراض الكبد والجهاز الهضمى بالإسكندرية محاضرة عن الأدوية المتاحة لعلاج فيروس بى ذات الكفاءة العالية والأمان التام.

ويقول من المعروف أن فيروس بى ينتشر فى العالم أكثر من فيروس سى حيث يصاب أكثر من 350 مليون مريض بفيروس بى المزمن فى حين هناك 180 مليون مريض فقط مصاب بفيروس سى ولقد تقدمت الأبحاث العالمية تقدما هائلا خلال العشر سنوات الماضية لوضع برتوكولات علاج للمرضى المصابين بفيروس بى وتعتمد هذه البروتوكولات على علاج فعال يؤخذ مرة واحدة يوميا بالفم ولكن لمدد طويلة وبذلك كان من الأهمية أن يتم التأكد من عدم وجود مضاعفات جانبية لهذه الأدوية عند استخدامها لفترات طويلة وان تكون مناسبة للمرضى فى جميع أحوالهم.

وعلى المستوى العالمى يوجد دواءان يتم التوصية باستخدامهما كعلاج فعال وآمن فى كل برتوكولات العلاج العالمية بالإضافة إلى عدم وجود مناعة للفيروس ضدهما ولكن مع الاستخدام الواسع لهذه الأدوية اتضح أن أحدهما يمكن أن يتسبب عنه بعض المشاكل فى الكلى والعظام ولذلك تم وضع بعض التعليمات بواسطة الجمعيات العالمية العاملة فى مجال الكبد على أن يتم التوصية بعمل فحوصات دورية لمن يتناول هذا الدواء للتأكد من سلامة الكلى والعظام لهذا المريض وهذا الدواء هو "التينوفوفير" فى حين أن هناك ميزة لهذا الدواء بأنه يمكن أن تتناوله المرأة الحامل بكفاءة دون حدوث مضاعفات للجنين منه ولكن يجب أن يتم منع استخدامه للمرضى الذين يعانون من مشاكل بالكلى أو العظام.

ويؤكد أن الخطوط الاسترشادية العلاجية المصرية لعلاج فيروس بى توصى باستخدام دواء الانتى كفير والتينوفوفير مع التوصية بعدم استخدام دواء الانتى كفير أثناء الحمل والتوصية بعدم استخدام دواء التينوفوفير للذين يعانون من مشاكل فى الكلى أو العظام.

ومن الخطوات المبشرة الجادة التى تم التوصل لها لعلاج هذا الفيروس فى هو التوصل إلى تخفيض سعر هذين الدواءين بواسطة اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية ليصل سعرهما إلى أقل من 10% من سعرهما فى السوق العالمى.

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مصر 365

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