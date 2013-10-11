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نور الشريف يغادر مهرجان الإسكندرية السينمائي غاضبًا بسبب “بيرم التونسي”

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نور الشريف يغادر مهرجان الإسكندرية السينمائي غاضبًا بسبب “بيرم التونسي” نور الشريف يغادر مهرجان الإسكندرية السينمائي غاضبًا بسبب “بيرم التونسي”

غادر الفنان نور الشريف مدينة الإسكندرية عقب حضور فعاليات افتتاح الدورة التاسعة والعشرين لمهرجان الإسكندرية السينمائي، وبعد زيارته لمسرح بيرم التونسي، الأمر الذي فسره بعض الحضور بوقوع سوء تفاهم بين الشريف وإدارة المهرجان.

ونفى أمين عام المهرجان محمد قناوي، وجود أي خلافات بين الفنان الكبير وإدارة المهرجان، مؤكدا أن نور لديه ارتباطات ومواعيد خارج ، واضطر إثر ذلك للسفر، وأن محافظ الأسكندرية اللواء طارق المهدي قام بتوديع نور الشريف بعد مقابلة خاصة بينهما.
> وحول زيارة الشريف لمسرح بيرم التونسي، أكد قناوي أن الشريف أبدى استياء وغضبا شديدا لعدم وجود تمثال لبيرم التونسي يعبر عن مكانته، وأعلن تبنيه حملة لصناعة تمثال جديد لبيرم التونسي يليق بمكانته ودوره في إثراء الفن المصري.

أ ش أ

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