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أوزيل يتواصل مع مورينيو بالرسائل النصية القصيرة

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أوزيل يتواصل مع مورينيو بالرسائل النصية القصيرة أوزيل يتواصل مع مورينيو بالرسائل النصية القصيرة

برلين (إفي): أكد لاعب الوسط الدولي الألماني مسعود أوزيل أنه ترك وراءه تماما الفترة التي لعب فيها لريال مدريد، مؤكدا أنه يشعر بالراحة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وأنه يتواصل مع مدربه السابق في الفريق الملكي جوزيه مورينيو عبر الرسائل النصية القصيرة.

وأكد اللاعب تركي الأصل في تصريحات نشرتها اليوم صحيفة (بيلد) الألمانية واسعة الانتشار "نعم نحن على اتصال. لقد بعث لي برسالة نصية قصيرة قال فيها: مرحبا بك في لندن"، وعندما سئل عما يتناولانه في تلك الرسائل أجاب "هذا يبقى بيننا".

وقال "لقد انفصلت عن الريال"، وذلك تعليقا على علاقته حاليا بناديه السابق والظروف التي أحاطت بانتقاله إلى أرسنال الإنجليزي، النادي الذي قال إنه يشعر فيه بالراحة، مثلما يشعر تجاه حياته الجديدة في لندن، التي يعيش فيها مورينيو بعد عودته لتدريب تشيلسي.

وقال أوزيل، الذي يشارك مع منتخب ألمانيا اليوم أمام أيرلندا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2014 بالبرازيل: "في سن الرابعة والعشرين لعبت في ألمانيا وإسبانيا وإنجلترا، أكبر ثلاث بطولات دوري في العالم"، قبل أن يضيف مازحا "ولقد تفوقت في الثلاثة، إنني أوروبي أصيل".

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