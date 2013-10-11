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ارتفاع عدد مصابي تفجيرات رفح إلى 6 جنود جيش

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ارتفاع عدد مصابي تفجيرات رفح إلى 6 جنود جيش ارتفاع عدد مصابي تفجيرات رفح إلى 6 جنود جيش
مصدر أمني: قوات الجيش الثاني تحاصر المنطقة وتمشطها لضبط العناصر الإرهابية

كتب : محمد مقلد منذ 4 دقائق

أكد مصدر طبي بشمال سيناء أن عدد مصابي حادث تفجير عبوات ناسفة في مدرعتين بمدينة رفح، ارتفع إلى 6 جنود، تلقوا الإسعافات الأولية بمستشفى رفح العام، قبل نقلهم لمستشفى العريش العسكري لخطورة حالة بعضهم.

وقال مصدر أمني بشمال سيناء إن عناصر الإرهاب استهدفت مدرعة للجيش الثاني يطلق عليها اسم "فهد"، أثناء وجودها بمنطقة الحلوات، ما أسفر عن إصابة 4 جنود، فيما انفجرت عبوة ثانية في مدرعة لنقطة حرس الحدود بمنطقة البرازيل بالجندي المجهول، وأسفرت عن إصابة مجندين آخريين.

وأوضح المصدر أن قوات الجيش الثاني حاصرت المنطقة، وجار تمشيطها لضبط عناصر الإرهاب التي زرعت العبوات الناسفة.

وأكد أهالي مدينة رفح أنهم سمعوا دوي ثلاث انفجارات متتالية هزت المدينة، وشاهدوا سيارات الإسعاف تهرول لمكان الانفجارات.

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