خطباء القليوبية يطالبون باستغلال الأيام المباركة فى التوحد من أجل انقاذ الوطن

دعا اليوم الجمعة عدد من خطباء مساجد القليوبية ، الشعب المصري الي التوحد والتكاتف من اجل مواجهة المخاطر المحدقة بمصر واستغلال هذه الايام المباركة فى لم الشمل والتوحد من اجل انقاذ الوطن .

ودعا خطيب مسجد السلام بشبرا الخيمة ، جميع الطوائف السياسية والشعب المصرى الى الايام المباركة وهى العشر الاوائل من ذى الحجة فى نبذ الفرقة ، وإعلاء مصلحة الوطن ، وإزالة حالة الاحتقان التي شهدتها مصر ، مع العمل على التوافق الوطني للخروج بمصر من أزماتها ورفضوا العنف بين المؤيدين والمعارضين لأن الدماء كلها حرام وضد تعاليم الإسلام السمحة التي تنبذ التناحر والتقاتل بين أبناء الوطن .

اكد الشيخ أبوبكر الحنبلي عضو مجلس شوري العلماء في خطبة الجمعة بمسجد التابعين ببنها ، علي ضرورة توحد الأمة الاسلامية ، والإقتداء بحجاج بيت الله في وحداتهم في التقرب إلي الله والسعي لنيل رضائه ، مشيرا الي أن أحب الأعمال لله للذين لم يحالفهم الحظ للحج هي الصدقات ، وصيام الايام التسع الأووائل من ذي الحجة ، وحضور مجالس العلم والأضحية وصلة الأرحام وصيام يوم عرفة وقيام الليل وختم القران والحفاظ علي الصلاة في جماعة داعيا إالي ضرورة نبذ الخلافات والإنقسامات في هذه الايام إقتداء بالحجاج الذين يؤدون مناسك واحدة رغم انهم من كل شعوب الأرض .