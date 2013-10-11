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إصابة العشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي برام الله

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إصابة العشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي برام الله إصابة العشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي برام الله

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب، اليوم الجمعة، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال قمع قوات الجيش الإسرائيلي لمسيرة بلعين غرب رام الله الأسبوعية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري ونصرة للقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وقالت مصادر محلية إن “جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية باتجاه المشاركين عند وصولهم إلى الأراضي المحررة بالقرب من الجدار العنصري، كما لاحقوا المشاركين بين حقول الزيتون وحتى مشارف القرية مما أدى إلى إصابة العشرات من المواطنين الفلسطينيين والمتضامنين بحالات اختناق شديد واحتراق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية”.
> ورفع المشاركون في المسيرة، التي دعت إليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين نصرة للقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، الأعلام الفلسطينية وجابوا شوارع القرية وهم يرددون الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية ومقاومة الاحتلال وإطلاق سراح جميع الأسرى والحرية لفلسطين.

أ ش أ

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