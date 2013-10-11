علي عبد الخالق في مهرجان الإسكندرية: "مبارك" أجهض محاولات لإنتاج أفلام عن نصر أكتوبر

عبدالخالق: جمال عبد الناصر أدرك أهمية السينما.. وأنور السادات عمل عيد الفن

كتب : مروة مرسي الجمعة 11-10-2013 13:24

قال المخرج علي عبد الخالق، إن جميع محاولات الجيش لإنتاج أفلام عن نصر أكتوبر أجهضت، مشيرًا إلى أن الرئيس الأسبق مبارك، أوقف أفلاما عن الحرب، كتبها المؤلف أسامة أنور بسبب كثرة الأقاويل عن أنه ناصري، لافتا إلى أن هناك عشرة سيناريوهات عن أكتوبر أخذت الموافقة من الجهات الرسمية ولكنها لم تظهر للنور، وفي المقابل تنفق وزارة الدفاع الأمريكية 4 مليارات جنيه سنويا على الأفلام العسكرية لنشر فكرة الجندي الأمريكي الأقوى.

وأضاف، خلال فعاليات أفلام بانوراما حرب أكتوبر على هامش مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته التاسعة والعشرين أمس: أن الرئيس جمال عبد الناصر، أدرك أن السينما لها أهمية كبرى لذلك أنتج "الناصر صلاح الدين" الذي لم يتكرر بعده، وكذلك الرئيس أنور السادات الذي عمل عيد الفن، لافتا إلى أن تسجيل تاريخ انتصاراتنا يحتاج إلى إرادة سياسية تتبناه وتشرف عليه لكي يرى النور.

إنعام محمد علي: من الضروري عودة الفيلم الوثائقي

ومن جانبها أكدت المخرجة إنعام محمد علي، ضرورة عودة الفيلم الوثائقي وتخصيص مساحة لعرضه في القنوات العامة والخاصة، قائلة: "الفيلم الوثاقي منتج ثقافي في المقام الأول، وعمل أفلام وثائقية عن حرب أكتوبر يمكن أن تكون الرابط بين المشاهد وبلده"، لافته إلى أهمية دمج الأفلام الحربية بخطة الدراما وأن تكون حربية خالصة كفيلم مثل "الطريق إلى إيلات"، أو أفلام عن المقاومة الشعبية مثل فيلم "حكايات الغريب".

وفي نفس السياق انتقد السيناريست مجدي صابر، السينما المصرية التي لم تقدم أفلاما تليق بنصر أكتوبر في الوقت نفسه نجد إسرائيل تنتج 8 أفلام على مدار 10 سنوات، وأفلام أخرى يتحدث القادة الإسرائيليون عن الحرب وهم يبكون، لافتا إلى أن الموسوعة البريطانية ما زالت تنسب نصر أكتوبر لإسرائيل، وذلك بسبب التقصير الإعلامي في عرض أفلام عن حرب أكتوبر في المهرجانات والمحافل العالمية.