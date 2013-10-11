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عادل حقي ينفى تعاونه مع النجمة بيونسيه

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عادل حقي ينفى تعاونه مع النجمة بيونسيه عادل حقي ينفى تعاونه مع النجمة بيونسيه

كتب : محمد عبد الجليل منذ 9 دقائق

نفي الموزع المصري العالمي عادل حقي، في لقائه ببرنامج studio والذي يقدمه علي الكشوطي على شاشة htv تليفزيون "أونست" في الرابعة والنصف عصرا، تعاونه مع النجمة العالمية بيونسيه مؤكدا أنه عمل مع مع إنريكي وخوليو إجلاسيوس ولا يعرف مصدر تلك الشائعة، مضيفا أنه قام بالتوزيع والتلحين والغناء والهندسة الصوتية أو ما يطلق عليه Music Producer، في إسبانيا، كما وضع موسيقى أفلام ديزني الكارتونية كـ"الجميلة والوحش"Beauty and The Beast و"الأسد الملك" Lion King و"أحدب نوتردام" Hunchback Of Notre Dame، والموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام الإسبانية، وأيضا وضع موسيقى القناة الإسبانية، وأشار حقي إلى أنه بدأ حياته الفنية بالغناء مع فرقته بالإسكندرية حيث ولد، وتعاقد على عدة حفلات في إسبانيا وعمل في إستديو موسيقي هناك إلى أن أصبح شريك في هذا الإستوديو وبدأ انطلاقته في مجال الموسيقي من هناك، ليقرر بعد ذلك العودة إلى .

يعرض الجزء الثاني من حلقة برنامج "studio" في الرابعة والنصف من مساء الثلاثاء المقبل 15 أكتوبر الجاري، الذي يعتمد بشكل أساسي على استضافة صناع الأغنية والموسيقى، والجنود المجهولة وراء العمل، دون التعرف عليهم عن قرب، كما يستضيف البرنامج صناع الموسيقى التصويرية، سواء للأفلام والمسلسلات وغيرها من الأعمال، والبرنامج من تقديم علي الكشوطي وإعداد عبير شوري ومحمود عبد الحكيم، وفكرة محمد القاضي ومن إخراج محمد شاكر ويعرض أسبوعيا على شاشة htv شبكة تليفزيون "أونست" في الرابعة ونصف عصرا.

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