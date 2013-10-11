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مناوشات بين مسيرة "الإخوان" وأهالي "أبو حماد" بسبب الهتاف ضد الجيش

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مناوشات بين مسيرة "الإخوان" وأهالي "أبو حماد" بسبب الهتاف ضد الجيش مناوشات بين مسيرة "الإخوان" وأهالي "أبو حماد" بسبب الهتاف ضد الجيش
أحد أهالي القرية يتهم 4 من عناصر "الإخوان" بالاعتداء عليه خلال المسيرة

كتب : أحمد محمود ونظيمة البحراوي منذ 3 دقائق

وقعت مناوشات بين عناصر جماعة الإخوان المسلمين وأهالي قرية القطاوية بمركز أبو حماد في الشرقية، بعد تجمع العشرات من أعضاء الجماعة أمام منزل السيد حزين أحد قيادات الإخوان بالقرية، ورفعوا لافتات عليها شعارات "رابعة" وأخرى مناهضة للجيش، ونظموا مسيرة بمنطقة الجزيرة.

وحرر المدعو السيد محمد عثمان (24 عاما - نجار يقيم بقرية القطاوية) محضرا بمركز شرطة أبو حماد، اتهم فيه محمد إبراهيم عبد المالك، وهاني إبراهيم عبد المالك، وعرباوي محمد إبراهيم عبد المالك، وعلي مقبل المرهش، من عناصر الإخوان، بالاعتداء عليه وإحداث إصابته بجرح قطعي بالجبهة، أثناء المسيرة.

تم تحويل المجني عليه لمستشفى أبو حماد العام لتوقيع الكشف الطبي، وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري الواقعة، وتم تحرير المحضر رقم 19254 جنح مركز أبو حماد لسنة 2013.

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