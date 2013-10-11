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"الرباط" تقرر ندب "العشماوى" أمينا عاما للطفولة والأمومة لمدة عام

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"الرباط" تقرر ندب "العشماوى" أمينا عاما للطفولة والأمومة لمدة عام "الرباط" تقرر ندب "العشماوى" أمينا عاما للطفولة والأمومة لمدة عام

أصدرت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان قراراً بندب الدكتورة عزة العشماوى للعمل كأمين عام للمجلس القومى للطفولة، والأمومة لمدة عام.

من جانبها أكدت العشماوى، أن الطفل المصرى يتمتع بكامل حقوقه الدستورية، وأن المجلس يجدد التزامه بتنفيذ هذه الحقوق.

وقالت العشماوى فى بيان لها اليوم الجمعة, إن من أهم أولوياتها تحقيق الحماية للطفل المصرى من كافة أنواع التمييز والعنف، فهم آباء وأمهات المستقبل، وعماد الوطن مشيرة إلى أن أولى زيارتها ستكون للصعيد للوقوف على أهم مطالب الأطفال، خاصة المتسربين من التعليم نتيجة ظروفهم الاجتماعية الصعبة، وسيكون هناك لقاء للتنسيق والمتابعة من خلال لجان الحماية الخاصة بالأطفال، كما أكدت على أولوية برنامج حماية أطفال الأمهات فى ظروف صعبة مثل أطفال الأمهات السجينات، وحصول أطفالهن على الرعاية المكفولة، بموجب قانون الطفل.

وأكدت العشماوى على حرص العاملين بالمجلس على تطوير الأداء وأشادت بجهودهم، وترابطهم وحرصهم البالغ على قضايا الطفولة والأمومة.. من ناحية أخرى أبدى العاملون بالمجلس ارتياحهم، وسعادتهم لتولى العشماوى أمانة المجلس.

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مصر 365