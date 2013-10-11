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الشقراوات في حياة الأمير Harry..هل تكون Cressida الأميرة الأخيرة؟

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الشقراوات في حياة الأمير Harry..هل تكون Cressida الأميرة الأخيرة؟ الشقراوات في حياة الأمير Harry..هل تكون Cressida الأميرة الأخيرة؟

كشفت تقارير جديدة أنّ الأمير Harry ينوي الزواج من صديقته Cressida Bonas العام المقبل، بعدما وجد فيها مواصفات الفتاة التي طالما بحث عنها. وأفادت صحيفة الـ "تليغراف" البريطانية أنّ الأمير المشاغب قرر الاستقرار، بعد سلسلة من المغامرات، التي أحدثت جلبة كبيرة في أوساط العائلة الحاكمة، وأنه أيقن أنّ سعادته هي بالزواج من حبيبته Bonas.
وكان Harry، الذي سيبلغ الثلاثين من عمره، العام المقبل، قد صرح سابقا أنّه يرى في Cressida البالغة من العمر أربعة وعشرين عاماً رفيقة دربه، بعد علاقة بينهما منذ ثلاثة أعوام.
واشارت الصحيفة إلى أنّ الأمير اشتهر بحبّه للحفلات والعلاقات العابرة، ولكنه قد تغيّر وراجع نظرته إلى نهجه في الحياة.
والسؤال يبقى هو إن كانت Cressida هي الفتاة الشقراء الأخيرة في حياة الأمير، بعد أن دخل في علاقة مع 3 فتيات شقراوات، هنّ:Chelsy Davy التي دامت العلاقة معها متقطعة من عام ألفين وأربعة إلى عام ألفين وعشرة، وAstrid Harbord التي رافقته في عام ألفين وتسعة، وFlorence Brudenell-Bruce التي كانت صديقته في عام ألفين وأحد عشر.

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