"الطرق" تعلن مواعيد خدماتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن مواعيد العمل في خدماتها كافة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، التي تشمل مراكز خدمة العملاء، ومواقف المركبات الخاضعة للرسوم، وحافلات المواصلات العامة، ومترو دبي، ووسائل النقل البحري، ومدارس ومعاهد تعليم قيادة السيارات وفحص وتسجيل المركبات.

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> وأوضح أحمد محبوب، مدير إدارة خدمة العملاء بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، أنه سيتم تعطيل جميع مراكز خدمة العملاء اعتباراً من يوم الأحد الموافق 13 أكتوبر، ويستأنف الدوام الرسمي فيها يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري، أما فيما يتعلق بمواقف المركبات الخاضعة للرسوم فستكون جميع المواقف في إمارة دبي مجانية اعتباراً من يوم الأحد 13 أكتوبر لغاية يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر، باستثناء مواقف سوق السمك والمواقف متعددة الطوابق.

وأشار إلى أن محطات مترو دبي ستستقبل الركّاب بدءاً من يوم الخميس الموافق 10 أكتوبر من الساعة :305 صباحاً وحتى الثالثة من صباح اليوم التالي، ويوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر من الساعة 10 صباحاً وحتى الثالثة من صباح اليوم التالي، أما فيما يتعلق بأيام السبت والأحد والاثنين الموافق 12، 13، 14 أكتوبر فمن الساعة 5:30 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل، وأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 15، 16، 17 أكتوبر من الساعة 5:30 صباحاً وحتى الثالثة من صباح اليوم التالي، ويوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر ستستقبل المحطات الجمهور من الساعة 10 صباحاً وحتى الثالثة من صباح اليوم التالي، وفي يوم السبت الموافق 19 أكتوبر من الساعة 5:30 صباحاً ولغاية الثالثة من صباح اليوم التالي.

وعن مواعيد عمل حافلات المواصلات العامة (باص دبي) قال، ستكون كما يلي: أولا، محطات الحافلات العامة ومنها المحطات الرئيسة مثل سوق الذهب، الغبيبة 1&2 تبدأ من الساعة 4:30 صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل التالي طيلة أيام الأسبوع، والمحطات الفرعية مثل السطوة، القصيص، القوز الصناعية، جبل علي ستعمل من الساعة 4:30 صباحاً وحتى الواحدة بعد منتصف الليل باستثناء خط C01 فإنه سيعمل على مدار الساعة، أما محطات الحافلات المغذية للمترو كالراشدية، مول الإمارات، ابن بطوطة، برج خليفة، أبو هيل، اتصالات، فإنها ستعمل كالتالي: يوم الخميس 10 أكتوبر من الساعة 5:15 صباحاً وحتى 3:15 من صباح اليوم التالي، ويوم الجمعة 11 أكتوبر من الساعة 9:30 صباحاً وحتى 3:15 من صباح اليوم التالي، وأيام السبت والأحد والاثنين الموافق 12،13، 14 أكتوبر من الساعة 5:15 صباحاً وحتى 12:15 منتصف الليل، وأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 15،16،17 أكتوبر من الساعة 5:15 صباحاً وحتى 3:15 من صباح اليوم التالي، فيما ستعمل الحافلات يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر من الساعة 9:30 صباحاً وحتى 3:15 صباح اليوم التالي، ويوم السبت الموافق 19 أكتوبر من الساعة 5:15 صباحاً وحتى 3:15 من صباح اليوم التالي.



> أما مواعيد عمل حافلات النقل التجاري وعبر المدن فستكون على مدار الأسبوع كما يلي : ستعمل المحطات الرئيسة مثل الغبيبة، على مدار الساعة (24) ساعة، فيما تقدم المحطات الفرعية خدماتها مثل (السبخة، ميدان الاتحاد ومحطات ديرة سيتي سنتر، الكرامة من الساعة 5:30 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل، وتكون مواعيد عمل المحطات الخارجية كالشارقة ( جبيل بر دبي) (24) ساعة، أما الشارقة (جبيل ديرة)، أبوظبي، الفجيرة، عجمان، حتا فمن الساعة 4:00 صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

وعن ساعات العمل في التاكسي المائي فستكون خلال عطلة الأضحى المبارك من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً، أما فيري دبي سواء من محطات الخور ودبي مارينا فمن الساعة 11 صباحاً، 2:00 بعد الظهر، 3:00 بعد الظهر،3,30 بعد الظهر، 5 مساءً، 6 مساءً، 6:30 مساءً، و7 مساءً، أما مواعيد عمل الباص المائي ستكون من الساعة 10 صباحاً إلى 12 متصف الليل.

وأضاف: سيتم تعطيل العمل في معاهد ومراكز تعليم قيادة المركبات كمعهد الإمارات، مركز الأهلي، ومركز دبي الدولي بدءاً من يوم عرفة الموافق 14 أكتوبر مع أول وثاني أيام العيد على أن يستأنف الدوام يوم الخميس 17 أكتوبر، بينما مركز بالحصا، ومركز دبي لتعليم قيادة المركبات سيتم تعطيل العمل فيهما أول وثاني وثالث أيام العيد على أن يستأنف العمل فيهما السبت 19 أكتوبر، كما سيتم تعطيل العمل في مركز كلداري في أول وثاني أيام العيد ويستأنف العمل فيه يوم الخميس 17 أكتوبر، وفيما يتعلق بمواعيد عمل مكاتب التسجيل في مراكز التسوق فستكون حسب مواعيد عمل المركز.

وأوضح مدير إدارة خدمة العملاء في هيئة الطرق والمواصلات بأن خدمة فحص السائقين في المراكز المذكورة ستكون معطّلة بدءاً من يوم الأحد الموافق 13 أكتوبر على أن يستأنف العمل في هذه الخدمة يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر.

أما فيما يتعلق بتعطيل خدمة فحص وتسجيل المركبات في مراكز واصل، الشيراوي، تمام، كويك، كارس، مميز شامل الإمارات، اينوك تسجيل، فستكون اعتباراً من يوم الأحد الموافق 13 أكتوبر على أن تعاود تقديم الخدمة اعتباراً من يوم السبت 19 أكتوبر المقبل.