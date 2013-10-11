وقفه لأهالى تلا للمطالبة بإعدام 11 شخصا اغتصبوا فتاة بالمنوفية

نظم عدد من أهالى تلا بمحافظة المنوفية وقفة أمام مركز الشرطة عقب صلاة الجمعة، وذلك للمطالبة بالقصاص وإعدام 11 اغتصبوا فتاة وسط الزراعات بعدما خطفوها تحت تهديد السلاح من نجل عمها أثناء استقلالهما التوك توك.

وكان اللواء سعيد توفيق مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من اللواء جمال شكر مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية يفيد باختطاف فتاة بالمنوفية تحت تهديد السلاح على يد 11 شابا، تبادلوا اغتصابها وسط الزراعات بأطراف مدينة تلا، وبالانتقال والفحص تبين أن الفتاة تدعى "أ.ع.أ" 20 سنة، وتم ضبط المتهمين وهم(محمود عبد المنعم النعناعى 20 سنة –حلاق، وأحمد رجب الفقى -عاطل19 سنة، وفهيم أحمد الحداد 54 سنة –سائق ، وسعد أحمد بدير 37 سنة –فران، وأحمد إبراهيم الحداد 30 سنة، ومحمد سعيد خليفة 40 سنة، ومحمد فؤاد خليل 19 سنة، وأحمد مصطفى حجازى 21 سنة)، كانت النيابة قد قررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق.

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