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دراسة: قرص دواء لعلاج ألزهايمر

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دراسة: قرص دواء لعلاج ألزهايمر دراسة: قرص دواء لعلاج ألزهايمر

كتب : أ ش أ منذ 27 دقيقة

أثارت نتائج دراسة بريطانية هامة التوقعات بالتوصل إلى قرص دواء يشفي الأمراض العقلية الانتكاسية مثل ألزهايمر وذلك عن طريق وقف موت الخلايا العصبية.

وما زال البحث، الذي تم إجراؤه على فئران مريضة، في مراحله الأولية للغاية. لكن الخبراء يقولون إن البحث توصل إلى نتائج هامة تمثل نقطة تحول ستظهر نتائجها في السنوات القادمة.

ركز فريق مجلس البحوث الطبية البريطاني على السبب الأصلي للإصابة بالعديد من أمراض الانتكاسات للمخ، من بينها ألزهايمر ومرض باركينسون.

يرجع السبب في حدوث هذه الأمراض إلى تكون بروتينات بشكل غير طبيعي على شكل كتل أو ألياف في المخ ما يثير رد فعل يؤدي إلى موت الخلايا العصبية.

وكانت الأبحاث السابقة تركز على الحد من تراكم البروتين غير الطبيعي في المخ.

وعلى العكس من ذلك ارتكز منهج مجلس البحوث الطبية البريطاني أكثر على رد فعل المخ على التراكمات غير الطبيعية للبروتين، مستخدمة في ذلك دواء يحقن في معدة الفئران. يعمل هذا الدواء على قلب مفتاح تشغيل الخلايا من حالة الخمول إلى حالة العمل لمنع موت الخلايا العصبية.

ويعتقد الباحثون أن هذه الدراسة تكشف من حيث المبدأ عن إمكانية تطوير حبة دواء تحمي المخ من أمراض الانتكاسات العصبية.

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