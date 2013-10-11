مجهولون يستهدفون القنصلية السويدية ببنغازي شرق ليبيا دون خسائر

استهدف مجهولون، صباح الجمعة، مبنى القنصلية السويدية في منطقة «الفويهات» بمدينة بنغازي الليبية، من دون وقوع أضرار بشرية.

وذكر مصدر أمني لـ«وكالة أنباء التضامن» الليبية المستقلة أن «مجهولين استهدفوا مبنى القنصلية السويدية الواقع خلف شارع البيبسي بتفخيخ سيارة وضعت أمام مبنى القنصلية أسفر عن اضرار في المبنى والمباني المجاورة له بالإضافة إلى السيارات الموجودة أمام المبنى»، وأضاف المصدر أن الانفجار لم يسفر عن حدوث أضرار بشرية.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر من استخبارات بنغازي اليوم أن القنصلية السويدية غيرت موقعها منذ أكثر من شهرين والمكان الذي استهدفه التفجير يعود لشركة سويدية.

وأضاف أن «مدير عام الشركة مكلف من قبل سفارة بلاده بإنهاء الإجراءات والمعاملات بدل القنصلية».