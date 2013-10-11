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إمام الحرم المكى يدعو الحجاج ترك السياسة وأمور الدنيا

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إمام الحرم المكى يدعو الحجاج ترك السياسة وأمور الدنيا إمام الحرم المكى يدعو الحجاج ترك السياسة وأمور الدنيا

كتب : أ ش أ منذ 57 دقيقة

دعا إمام الحرم المكى الشريف الشيخ ماهر المعيقلى حجاج بيت الله الحرام الى التفرغ لآداء مناسك الحج والتضرع إلى الله تعالى، وترك الجدال فى الأمور السياسية وأمور الدنيا.

واستعرض الإمام المعيقلى – فى خطبة الجمعة التى حضرها نحو مليونى حاج امتدت صفوفهم إلى عدة كيلو مترات من الحرم المكي الشريف – كيفية أداء مناسك الحج، سواء المفرد، أو المقرن، أو المتمتع؛ وذلك منذ لحظة وصول الحاج الى مكة المكرمة.

ودعا إمام الحرم المكي الشريف ضيوف الرحمن إلى الإخلاص فى آداء المناسك والحرص على اتباع سنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك اتباعهم للتعليمات المقررة من قبل السلطات ، حفاظا على سلامتهم وأمنهم خلال قيامهم بتأدية المناسك.

كما دعا إمام الحرم المكى الشريف جموع المسلمين فى العالم إلى الوحدة ونبذ الفرقة بينهم من أجل إعلاء أحكام وآداب الدين الإسلامى الحنيف، وكذلك نصرة المسلمين فى شتى بقاع الأرض وحقن دمائهم.

وفى السياق ذاته، أرسل الدفاع المدنى السعودى رسائل قصيرة على هواتف الحجاج المحمولة ينصحهم خلالها بعدم تأدية صلاة الجمعة فى الحرم المكى الشريف نظرا لامتلائه، والتوجه إلى أقرب مساجد إليهم لأداء الصلاة.

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