خطيب الجامع الازهر يطالب المسلمين بالاتحاد على كلمة واحدة لرفعة الأمة الإسلامية

كتب : أ ش أ منذ 31 دقيقة

طالب الشيخ متولي الصغير خطيب الجامع الأزهر المسلمين جميعا بأن يتحدوا على كلمة واحدة من أجل دعم واستقرار الأمة الإسلامية، وأن يهتموا بالعمل والبناء لرفع مستوى معيشة المواطنين جميعا.

واكد الشيخ متولي في خطبة الجمعة بالأزهر الشريف اليوم أن وحدة الامة الاسلامية من العبادات، وأن فريضة الحج التي يسعى المسلمون لأدائها تؤكد معنى الوحدة والتآلف حيث يرتدي الحجاج زيا واحدا ويرددون دعاء واحدا ويتوجهون إلى الله الواحد بالدعاء والمغفرة، مبينا أن يوم عرفة هو يوم كمال الدين ويوم المغفرة .

وناشد خطيب الجامع الأزهر المسلمين الذين لم يكتب لهم أداء فريضة الحج التوجه إلى الله بالصلاة والصوم.