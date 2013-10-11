أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

خطيب الجامع الازهر يطالب المسلمين بالاتحاد على كلمة واحدة لرفعة الأمة الإسلامية

Google+ Print
خطيب الجامع الازهر يطالب المسلمين بالاتحاد على كلمة واحدة لرفعة الأمة الإسلامية خطيب الجامع الازهر يطالب المسلمين بالاتحاد على كلمة واحدة لرفعة الأمة الإسلامية

كتب : أ ش أ منذ 31 دقيقة

طالب الشيخ متولي الصغير خطيب الجامع الأزهر المسلمين جميعا بأن يتحدوا على كلمة واحدة من أجل دعم واستقرار الأمة الإسلامية، وأن يهتموا بالعمل والبناء لرفع مستوى معيشة المواطنين جميعا.

واكد الشيخ متولي في خطبة الجمعة بالأزهر الشريف اليوم أن وحدة الامة الاسلامية من العبادات، وأن فريضة الحج التي يسعى المسلمون لأدائها تؤكد معنى الوحدة والتآلف حيث يرتدي الحجاج زيا واحدا ويرددون دعاء واحدا ويتوجهون إلى الله الواحد بالدعاء والمغفرة، مبينا أن يوم عرفة هو يوم كمال الدين ويوم المغفرة .

وناشد خطيب الجامع الأزهر المسلمين الذين لم يكتب لهم أداء فريضة الحج التوجه إلى الله بالصلاة والصوم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية