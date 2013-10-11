موقع جهادي: أمريكا تعرض أكثر من 60 مليون دولار للقبض على 10 من قادة الإرهاب

أيمن الظواهري على رأس المطلوبين بمكافأة 25 مليون دولار.. والقائمة تضم زعماء "بوكو حرام" و"الشباب الإسلامي" و"النصرة" و"إمارة قوقاز"

كتب : محمد مقلد منذ 26 دقيقة

نشر موقع "منبر الإعلام الجهادي العالمي" المتخصص في نقل أخبار الجهاديين، قائمة تضم 10 من قيادات الجماعات الجهادية حول العالم مصحوبة بصورهم، مؤكدا أن الولايات المتحدة تعتبر هؤلاء العشرة من أخطر العناصر التي تقود الإرهاب في العالم، وأنها رصدت ملايين الدولارات للقبض عليهم.

وجاء على رأس القائمة حسب الموقع، أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، الذي رصدت أمريكا مبلغ 25 مليون دولار لمن يساعد في القبض عليه، ثم ناصر الوحيشي زعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وإبراهيم العسيري الذي تؤكد الولايات المتحدة أنه العقل المدبر في مجال صناعة القنابل لتنظيم القاعدة في الجزيرة، وأحمد عبدي جودان زعيم حركة "الشباب الإسلامي" بالصومال، والأخير عرضت أمريكا 7 ملايين دولار لمن يساعد في القبض عليه، ثم مختار بلمختار، الذي أكد الموقع أنه أحد قيادات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي، ورصدت الولايات المتحدة مبلغ 5 ملايين دولار للقبض عليه.

وتضمنت القائمة اسم أبو محمد الجولاني زعيم تنظيم "جبهة النصرة" الموالي للقاعدة في سوريا، وأبو بكر البغدادي أمير "دولة الإسلام في العراق وسوريا"، الذي تعرض الولايات المتحدة مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يرشد عنه، وسراج الدين حقاني زعيم شبكة "حقاني" في أفغانستان، المرصود مبلغ 5 ملايين دولار من قبل أمريكا لمن يساعد في القبض عليه، إلى جانب أبو بكر شيخو زعيم حركة "بوكو حرام" في نيجيريا، الذي عرضت الولايات المتحدة 7 ملايين دولار لمن يساهم في القبض عليه، ودوكو عمروف زعيم "إمارة القوقاز"، وهي مجموعة جهادية شيشانية تهدف لإقامة الخلافة الإسلامية جنوب روسيا، ورصدت أمريكا مكافأة 5 ملايين دولار لمن يرشد عنه.