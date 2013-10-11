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أفضل مستحضرات العناية بالبشرة الحسَّاسة

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أفضل مستحضرات العناية بالبشرة الحسَّاسة أفضل مستحضرات العناية بالبشرة الحسَّاسة

تحتاج البشرة الحسَّاسة إلى عناية فائقة تتطلَّب مزيداً من البحث والتَّدقيق عن المستحضرات التي تضمن تغذيتها، برغم حساسيتها وعيوبها؛ وهو ما ليس بالأمرالسهل؛ وذلك بسبب احتواء العديد من المستحضرات على "الكحول"، و"اللانولين"، و"البارابينز"، و"الفورمالدهايد"، التي تعتبر من مسبّبات الحساسيَّة الرئيسيَّة.
ولأفضل عناية بالبشرة الحسَّاسة، "سيِّدتي نت" يقدِّم لك بعض النَّصائح:
1. لإخفاء التهاب البشرة الحسَّاسة، عليك اختيار كريمات السَّيطرة على الاحمرار، والتغلُّب على التوتُّر الذي قد يصيب البشرة الحسَّاسة.
*كما يمكنك استخدام الكونسيلر الأخضر اللون عن طريق وضع القليل منه على موضع الاحمرار مع التربيت بلطف.
2. احرصي على انتقاء المرطِّبات التي تحتوي في مكوِّناتها على "السيراميدات" أو "الأحماض الدهنية" أو "الكولسترول"، فهذه المكوِّنات تحمي البشرة من الاستثارة التي تسببها الحساسيَّة.
3. إضافةً إلى ذلك، يمكنك أن تبحثي عن المنتجات التي تحتوي على خلاصة زيت النعام، فهو يعمل على تنظيف البشرة، وتهدئة أنسجتها، وتقوية وترطيب البشرة.
4. لا تكثري من تنظيف بشرتك الحسَّاسة، لأنَّ الإفراط في تنظيفها قد يأتي بنتيجة عكسيَّة ويزيد من احمرارها.
5. قومي بانتقاء مزيل المكياج الغنيّ بالعوامل المرطِّبة، كحمض "اللاكتيك"، وهو حمض اللبن، لأنَّه ينظِّف الأنسجة تنظيفاً عميقاً من جهة، ويغذِّيها من جهة أخرى.
6. تعتبر المستحضرات المحتوية على أحماض "الألفاهيدروكسي" سلاحاً ذا حدين، فهي مفيدة للبشرة الحسَّاسة، إذ تعمل على تهدئتها وتوحيد لونها. ولكنّ على هذه المستحضرات أن تحتوي على نسبة بسيطة من تلك الأحماض، كحمض "الغليكوليك"، و"السيتريك"، و"اللاكتيك"، كي لا تصاب البشرة بالالتهاب.

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