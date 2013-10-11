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اعتداء تخريبى جديد على أنبوب النفط بمأرب اليمنية على أيدى مسلحين

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اعتداء تخريبى جديد على أنبوب النفط بمأرب اليمنية على أيدى مسلحين اعتداء تخريبى جديد على أنبوب النفط بمأرب اليمنية على أيدى مسلحين

كشف مصدر عسكر يمنى بوزارة الدفاع عن قيام عناصر تخريبية صباح اليوم، الجمعة، بتفجير أنبوب النفط فى منطقة حباب بصرواح محافظة مأرب شمال اليمن.

ويأتى هذا التفجير بعد أيام من إصلاح أنبوب النفط بعد قيام عناصر تخريبية بتفجيره، ووسط تبادل الأطراف السياسية فى اليمن الاتهامات حول وقوف بعضها وراء استهداف أنابيب النفط وأبراج الكهرباء، والتى تصاعدت بوتيرة عالية خلال الفترة الحالية.

ويدور إنتاج اليمن من النفط فى فلك الـ300 ألف برميل يوميا، مقابل ما يزيد على 400 ألف برميل يوميا قبل الثورة اليمنية فى فبراير 2011.

وقد تكبد اليمن خسائر اقتصادية قدرت بـ166ر3 مليار دولار أمريكى، جراء الهجمات المسلحة التى استهدفت أنابيب النفط والغاز فى العام الماضى 2012.

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