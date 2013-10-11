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قوات إسرائيلية تتخطى السياج الحدودى لمنع مزارعين لبنانيين من قطف الزيتون

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قوات إسرائيلية تتخطى السياج الحدودى لمنع مزارعين لبنانيين من قطف الزيتون قوات إسرائيلية تتخطى السياج الحدودى لمنع مزارعين لبنانيين من قطف الزيتون

أحبط مزارعون لبنانيون من بلدة عيترون اليوم، الجمعة، محاولة قوات الاحتلال الإسرائيلى منعهم من قطف موسم الزيتون من أراضيهم التى تقع فى أطراف البلدة الحدودية.

وأفادت مصادر أمنية، بأنه بعد إصرار المزارعين على مواصلة قطف مواسمهم من الزيتون من الأراضى المحاذية للحدود مع فلسطين المحتلة، والتى يعتبرها جيش الاحتلال خرقا للخط الأزرق أقدم 11 جنديا إسرائيليا مدججين بالأسلحة الرشاشة على تخطى السياج، وقاموا بتهديد مباشر للمزارعين وتصويب الأسلحة باتجاههم لكن المزارعين لم يبدوا أى اهتمام وواصلوا عملهم.

وقد حضر إلى المنطقة قائد منطقة جنوب الليطانى فى الجيش اللبنانى العميد جورج شريم وطلب من المزارعين الالتزام بالقانون فيما راقبت دوريات من اليونيفيل التطورات.

يشار إلى أن الأهالى كانوا يقطفون الزيتون فى منطقة متنازع عليها شبيهة بتلك التى قام بتجريفها جيش الاحتلال أمس فى منطقة العباسية.

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مصر 365