إسرائيل تمنع الصحفيين بقلقيلية وتعتقل 5فلسطينيين على خلفية مقتل ضابط

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم "الجمعة" عددا من الصحفيين على مدخل قرية كفر قدوم شمال شرقى مدينة قلقيلية.

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال احتجزت عددا من الصحفيين ومصور تلفزيون فلسطين على مدخل قرية كفر قدوم، ومنعتهم من دخول القرية لتغطية فعاليات المسيرة السلمية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح الشارع الرئيسى للقرية المغلق منذ أكثر من عشر سنوات.

من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية صباح اليوم خمس فلسطينيين بتهمة قتل ضابط الاحتياط الإسرائيلى شمال غور الأردن.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الجيش نقل الشبان للتحقيق، ولا تزال قوات الاحتلال تقوم بأعمال تمشيط فى المنطقة.

وقال نائب وزير الجيش الإسرائيلى دانى دانون "إن الاعتداء فى غور الأردن فجر اليوم يأتى فى إطار سلسلة اعتداءات لا صلة بينها إلا أنها ترسم صورة مزعجة للوضع".