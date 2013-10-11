التيار الشعبي يندد باحتجاز أحد أعضائه في اشتباكات الذكرى الثانية لـ"ماسبيرو"

ويدين اعتداء مسيرة أعضاء "الإخوان" على أحد أعضائه بأبو النمرس

كتب : محمود عباس الجمعة 11-10-2013 11:09

أكد التيار الشعبي كامل تضامنه مع أحمد سيد زعفان مسؤول اتصال التيار بأبو النمرس بالجيزة، وإدانته لما تعرض له مساء أمس، حيث اعتدى المشاركون في مسيرة الإخوان المسلمين وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي عليه، وتجمهر المئات منهم أمام منزله، ما تسبب في ترويع وتهديد أهله وأسرته.

وذكر التيار الشعبي في بيان أصدره اليوم، أن زعفران كان واحدا من أبرز المعارضين والنشطاء الميدانيين ضد حكم مرسي والإخوان في أبو النمرس خلال العام الماضي. وأوضح أنه توجه لتحرير محضر بالواقعة ضد قيادات الجماعة بأبو النمرس.

وأبدى بالغ دهشته من استمرار احتجاز إسلام صلاح عضو التيار الشعبي بالدرب الأحمر، الذي أُلقي القبض عليه على هامش اعتداء قوات الأمن على بعض المتظاهرين المشاركين في وقفة إحياء الذكرى الثانية لأحداث ماسبيرو، بعد سعيهم للتوجه بمسيرة إلى ميدان التحرير، رغم عدم مشاركة صلاح في الأحداث التي تلت الوقفة.

وذكر التيار الشعبي أن صلاح كان متواجدا بأحد المقاهي بالقرب من موقع الاشتباكات، ومع ذلك صدر ضده قرار من النيابة بالحبس لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، رغم وجود شهود على عدم تورطه في الأحداث، داعيا إلى سرعة إخلاء سبيله وسبيل كل من يثبت عدم تورطه في الاشتباكات.