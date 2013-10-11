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تواجد أمنى مكثف بمحيط ميدان التحرير وانتظام المرور بوسط البلد

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تواجد أمنى مكثف بمحيط ميدان التحرير وانتظام المرور بوسط البلد تواجد أمنى مكثف بمحيط ميدان التحرير وانتظام المرور بوسط البلد

كثفت قوات الجيش والشرطة تواجدها بشكل كبير على جميع المنافذ المؤدية لميدان التحرير خلال صباح اليوم بعدد من المدرعات والحواجز الحديدية .

كما أمتد التواجد الامنى أمام مبنى السفارة الأمريكية ، ومحيط مجلس الشعب ترقبا لمظاهرات اليوم المقرر انطلاقها من مساجد عدة في القاهرة.
> فى سياق متصل ، تشهد منطقة وسط البلد حالة من السيولة المرورية على الرغم من اغلاق ميدان التحرير وكذلك أمام مبنى ماسبيرو من كلا الاتجاهين.
> وكان تحالف دعم الشرعية قد دعا إلى تجنب ميدان التحرير في المسيرات التي دعا لها اليوم الجمعة.

أ ش أ

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