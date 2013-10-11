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130 دورة تدريبية لتنمية قدرات الشباب فى 8 محافظات

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130 دورة تدريبية لتنمية قدرات الشباب فى 8 محافظات 130 دورة تدريبية لتنمية قدرات الشباب فى 8 محافظات

بدأت وزارة الشباب فى تنفيذ 130 دورة تدريبية ضمن المرحلة الثالثة من برنامج "مواطن مسئول"، وتستمر حتى 21 ديسمبر 2013 داخل مراكز الشباب بمحافظات "المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، شمال سيناء، جنوب سيناء، الشرقية، البحيرة".

ويشارك بالدورات نحو 3250 شاباً وفتاة يتدربون على أهمية المبادرات المجتمعية، وكيفية بنائها على أسس علمية سليمة تساعد على النهوض بالبلاد وتطورها فى مختلف المجالات، ويقوم بالتدريب مجموعة من المدربين، تم تدريبهم من قبل المجلس الثقافى البريطانى.

ويتضمن برنامج الدورات عدداً من ورش العمل والندوات تتناول العديد من الموضاعت الهامة منها " الهوية والثقافة، المواطنة المحلية والعالمية، تخطيط المشاريع واستدامتها، الاتصال على الصعيد العالمى، الحوار الفعال ".

وتأتى الدورات ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الدولة للشباب والمجلس الثقافى البريطانى، والذى يقتضى تنفيذ العديد من الدورات التدريبة الرامية، إلى تنمية قدرات الشباب وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل.
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