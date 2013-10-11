شبكة بلومبرج: تخفيض المساعدات الأمريكية قرار مشوش وغير فعال

قالت شبكة "بلومبرج" الأمريكية إن قرار الإدارة الأمريكية بتخفيض جزئى فى المساعدات السنوية لمصر "مشوش"، ومن ثم فإنه سيكون غير فعال على الأرجح.

وأضافت الشبكة، فى مقال افتتاحى لها، قائلة إن جهود الإدارة الأمريكية لتهدئة القيادة العسكرية، ورفضها لاستخدام كلمة الانقلاب لوصف ما جرى فى مصر من إطاحة بحكم مرسى فى الثالث من يوليو، أثر على الرسالة الصارمة التى تحاول الولايات المتحدة إرسالها إلى حكام مصر.

وتابعت "بلومبرج": صحيح أن الإدارات الأمريكية تجعل الأولوية غالبا لمصالح الأمن القومى أكثر من تدعيم الديمقراطية، إلا أنها عندما تضطر إلى الاختيار بين المصالح، يجب أن يكون هناك أسباب مقنعة لتجاز المبادئ الأساسية الأمريكية، وفى حالة مصر، لم يكن هناك أسباب جوهرية.

وأضافت أن أحد الأهداف الحيوية فى مصر هو الحفاظ على معاهدة السلام مع إسرائيل، وقطع المساعدات ربما يدفع الجيش المصرى، من الناحية النظرية، إلى التخلى عنها، وإن كان هذا غير مرجح لسبب بسيط أنه ليس فى مصلحة مصر، والهدف الثانى هو دعم الاستقرار فى منطقة لا تزال مهمة فى سعر النفط، إلا أن سياسة الفريق أول عبد الفتاح السيسى لها التأثير المضاد، حيث خلقت الأحداث مساحة للمتطرفين فى سيناء.

وخلصت الشبكة قائلة إن الولايات المتحدة أوقفت المساعدات العسكرية لحلفاء لها من قبل، دون أن تضر أو تدمر العلاقات، مثلما فعلت مع تركيا عقب غزوها لقبرص فى عام 1974، وإندونيسيا بعد المذابح الحكومية فى تيمور الشرقية فى أعوام 1991، 1999، والعالم لا ينتهى لو بعثت أمريكا برسالة واضحة مشابهة لمصر.