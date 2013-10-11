خطيب "عمر مكرم" يطالب "الحكومة" بالسماح بأداء صلاة العيد بـ"التحرير"

طالب الشيخ جمعة محمد على، إمام مسجد عمر مكرم، السلطات المصرية بإسقاط الجنسية عن الشيخ يوسف القرضاوى، متهما إياه بالعمالة لدى الإدارة الأمريكية، وذلك لاستمرار هجوم الأخير على الجيش المصرى فى كل خطاباته، كما طالب بضرورة تحريك دعوى قضائية ضده فى ذلك الشأن.

وشدد إمام عمر مكرم على ضرورة قطع العلاقات مع دولة قطر لعدم احترامها السيادة المصرية، وعدم احترامها لثورة الشعب المصرى.

وكذلك طالب الخطيب الفريق عبد الفتاح الحكومة بالسماح للمواطنين بأداء صلاة العيد فى ميدان التحرير، على أن تقوم قوات الجيش والداخلية بحمايتهم وتأمينهم، كما طالب المواطنين بالنزول لميدان التحرير لأداء صلاة العيد، فضلا عن مطالبته بطرد السفير الأمريكى من مصر رداً على تعليق الولايات المتحدة للمساعدات العسكرية فى مصر، وأن تقوم السلطات المصرية باستيراد الأسلحة من روسيا والصين.

كما ندد إمام مسجد عمر مكرم بغلاء الأسعار، بالرغم من قرار تطبيق التسعيرة الجبرية، مطالبا حكومة الببلاوى بالتدخل لحل تلك الأزمة.

وعن قانون تنظيم التظاهر الذى يتم مناقشته فى مجلس الوزراء، أكد أنه غير مرحب به فى الوقت الحالى، بسبب تطبيق قانون الطوارئ.