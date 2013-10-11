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21 أكتوبر.. "التعليم العالى" تفتح تسجيل رغبات التعليم الصناعى و"التربية"

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21 أكتوبر.. "التعليم العالى" تفتح تسجيل رغبات التعليم الصناعى و"التربية" 21 أكتوبر.. "التعليم العالى" تفتح تسجيل رغبات التعليم الصناعى و"التربية"

وافق الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى، على فتح باب تسجيل الرغبات لخريجى كليات التعليم الصناعى وكليات التربية"شعبة تعليم صناعى" من عام 2000، حتى 2013، ممن لم يسبق لهم التقدم من قبل لاستكمال دراستهم بكليات الهندسة والمعاهد الهندسية العالية الخاصة، اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 21 أكتوبر الجارى، ولمدة 10 أيام فى ضوء قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 15يوليو الماضى، أسوة بزملائهم خريجى عام 2011 وما قبلها.

وحددت الوزارة فى بيان لها اليوم، مجموعة من الضوابط للطلاب الذين يتم فتح التسجيل لهم، منها أن يكون الراغب فى التقدم من خريجى الدفعات السابقة(من عام2000 حتى عام2011)، بشرط ألا يكون قد سبق له التقدم من قبل فى المواعيد المعلنة سابقا، بالإضافة إلى خريجى عامى (2012- 2013)، وأنه على الطلاب الحصول على رقم الدخول والرقم السرى الخاص بالمتقدم عليه من خلال التوجه إلى مقر مكتب التنسيق الرئيسى، الكائن فى 3 شارع بن كثير ميدان الرماحة أمام مديرية أمن الجيزة، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة بعد الظهر، وعلى المتقدم إحضار صورة من شهادة التخرج والرقم القومى الخاص به.

وكان من بين الضوابط التى حددتها الوزارة للطلاب اليوم، أن يقوم المتقدمون بتسجيل رغباتهم لاستكمال دراستهم بكليات الهندسة والمعاهد العالية الهندسية الخاصة، عن طريق الإنترنت من خلال موقع تنسيق الجامعات www.tansik.Egypt.gov.eg، وبوابة الإلكترونية www.Egypt.gov.eg، ويمكن للمتقدم عن طريق الحاسب الشخصى له أو أى حاسب متصل بالشبكة، التسجيل على الموقع حيث إن الموقع سيكون متاحا لمدة 24 ساعة خلال الفترة المحددة.

وأكدت الوزارة فى بيانها، ضرورة الالتزام بالقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات لخريجى كليات التعليم الصناعى والتربية(شعبة تعليم صناعى) لاستكمال دراستهم بكليات الهندسة بالجامعات المصرية، والمعاهد العالية الهندسية الخاصة، حيث يتم الترشيح لكليات الهندسة بالجامعات المصرية، بنسبة 5% من المقبولين بهذه الكليات من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة عام 2013، وبنفس شروط وقواعد القبول الواردة بقرارى المجلس الأعلى للجامعات الصادرين فى 5/10/2011، 1/3/2012.

وحددت الوزارة مقابل الخدمة التعليمية المقدمة للمرشحين لكليات الهندسة بـ5000 جنيه سنويا، ويتم الترشيح للمعاهد العالية الهندسية الخاصة بنسبة 10% من الأعداد المقررة للقبول بكل معهد عام 2013 مع عدم تعدى القدرة الاستيعابية لكل معهد، على أن يكون مقابل الخدمة التعليمية المقدمة للمرشحين للمعاهد العالية الهندسية الخاصة وفقا للمصروفات المقررة لكل معهد.

وبالنسبة لخريجى كليات التعليم الصناعى فيتم قبولهم، بناء على بيان الوزارة، بالفرقة الأولى (بعد السنة الإعدادية) مع تحميلهم بدراسة المقررات (الرياضيات – الميكانيكا – الفيزياء- الكيمياء)، أما خريجو كليات التربية (شعبة التعليم الصناعي) يتم قبولهم بالفرقة الأولى (بعد السنة الإعدادية) مع تحميلهم (الرياضيات – الميكانيكا – الفيزياء – الكيمياء- اللغة الانجليزية – تكنولوجيا الإنتاج – المدخل الهندسي) وأداء الامتحان فى نهاية كل من الفصلين الدراسين الأول والثانى، فى مقرر الرسم الهندسى والإسقاط.
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مصر 365

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