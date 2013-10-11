من التاريخ - 1982 .. مباراة ' إهدار الأهداف ' تضيع بطاقة التأهل للمونديال من مصر

فشلت مصر في التأهل لكأس العالم بإسبانيا 1982 بسبب هدف وحيد، نجحت المغرب في تسجيله أمام مصر ذهابا.. كان كافيا لمنح أسود الأطلسي بطاقة التأهل للمونديال.

لم تلعب مصر سوي مباراتين في تصفيات مونديال إسبانيا 1982 أمام المغرب وخسر الفراعنة ذهابا 1-صفر وفشلوا في التعويض إيابا في القاهرة واكتفوا بالتعال السلبي.

كالمعتاد، تولى نجيب المستكاوي مهمة تحليل أسباب الخروج كل 4 أعوام في الاهرام.

وكتب المستكاوي "خرجنا من تصفيات كاس العالم لأن المغرب هي الافضل من جميع الوجوه".

وقال المستكاوي في عنوان جانبي إن سوء التشكيل والأداء والتغيرات تسببوا في هذا الخروج في مباراة "إضاعة الأهداف".