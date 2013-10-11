بالصور| هيفاء تتألق في حفل ستار أكاديمي الثالث.. وتحية لمصر بأغنية "بحلف بسماها"

كتب : سهيلة حامد الجمعة 11-10-2013 11:07

افتتحت الفنانة هيفاء وهبي، البرايم الثالث من مسرح "ستار أكاديمي"، متدلّية من أعلى المسرح على أنغام أغنية "بهرب من عينيك".. هيفا غنت أيضا "بايظة" مع الطالبة رنا، وأغنية "حرامي قلوب" الخليجية مع عيسى وعبدالله.

الثقة في النفس والإيمان بالموهبة ركيزتا النجاح بحسب قول هيفا، التي حثت الطلاب أيضا على عدم التراجع عند أول رأي سلبي يواجهونه.

غادرت اللبنانية ماريتا أبي نادر، في ختام السهرة الثالثة، بعدما جاء تصويت الطلاب لصالح ابن بلدها جان شهيد بنسبة ثمانية أصوات مقابل أربعة، وكان تصويت الجمهور قد أنقذ الطالب المصري طاهر مصطفى بنسبة 34.56 مقابل 33.98 لماريتا و31.46 لجان.

وكالعادة، تزين مسرح ستار أكاديمي بأبهى اللوحات الاستعراضية، حيث علا صوت السلام في لوحة "المذياع" وأغنية "علي صوتك" مع محمود محيي من مصر، لتطل كل من ميساء وزينب بأغنية "على دلعونا" وسط عرائش العنب، ثم ماريا بين أوراق كتاب الحياة وأغنية "جرح غيابك".

الطلاب "النومينيز" الثلاث طاهر وماريتا وجان أدوا "أشوف فيك يوم" و"يا ليل أنا بحبك" و"لو نويت"، كما غنى عيسى وعبدالله "سافرت"، فيما تشارك نور ورنا أغنية "بعشق روحك".

أما مصعب وزكي فأدى كل منهما اللون البدوي بأغنية "يا بردين يا بردانة"، لتقدّم سكينة بعدها اللون الغربي وأغنية "Diamond".

دخل زكي سباق التوب 5 لهذا الأسبوع، محتلا المركز الخامس، فيما تراجع مصعب إلى المرتبة الرابعة، أما محمود فأتى في المركز الثالث، لتحافظ رنا على المركز الثاني. أما المرتبة الأولى، فكانت هذا الأسبوع من نصيب عبدالله، الذي نال استحسان الأساتذة ورئيسة الأكاديمية كلوديا مرشيليان، التي سمحت له بالخروج برفقة إحدى الطالبات على العشاء كهدية له، فاختار عبدالله الطالبة ماريا.

في ختام السهرة، أهدى الطلاب تحية لمصر من خلال أغنية "بحلف بسماها وترابها" بصوت طاهر، ورنا، ومحمود.

حفل "ستار أكاديمي" يأتي كلّ خميس الساعة الثامنة بتوقيت مصر على"CBC" والتاسعة بتوقيت لبنان على "LBC".