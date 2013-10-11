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الليلة.. أولى حلقات "الطريق إلى المونديال" مع مدحت شلبي على "mbc مصر"

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الليلة.. أولى حلقات "الطريق إلى المونديال" مع مدحت شلبي على "mbc مصر" الليلة.. أولى حلقات "الطريق إلى المونديال" مع مدحت شلبي على "mbc مصر"

كتب : سهيلة حامد الجمعة 11-10-2013 11:40

تحت عنوان "الطريق إلى المونديال.. ارجع شجَّع"، يبدأ مدحت شلبي من الليلة تقديم برنامج رياضي على قناة "mbc "، لمتابعة مباراتي منتخب مصر في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2014 أمام غانا.

وتدور الحلقات التي تستمر يوميا حتى موعد مباراة الذهاب أول أيام عيد الأضحى، حول إعادة العلاقة بين الجماهير وملاعب كرة القدم في مصر إلى وضعها الطبيعي، ومعالجة بعض السلبيات التي سادت في الفترة الأخيرة نتيجة اختلاط الرياضة بالسياسة.

ويركز البرنامج على تقديم الدعم المعنوي لمنتخب مصر نحو التأهل لكأس العالم، ويستقبل نخبة من أبرز اللاعبين المصريين الذين مثلوا مصر في مباريات كأس العالم 1990 بإيطاليا؛ منهم إسماعيل يوسف وربيع ياسين وجمال عبد الحميد وأحمد الكاس وهشام عبد الرسول وطاهر أبو زيد وزير الرياضة الحالي، بالإضافة إلى عدد من نجوم الأجيال الجديدة؛ مثل عمر جابر ومحمد إبراهيم.

ويُقدم البرنامج خلال حلقاته الأربع، تقارير مصورة من منازل لاعبي منتخب مصر الحاليين، ولقاءات مع الجماهير من المحافظات المختلفة، توجه فيها رسائل للاعبين لتحفيزهم من أجل الفوز في المباراة، ويفتح كذلك اتصالات مباشرة وممتدة مع عدد من النقاد الرياضيين المرافقين للفريق في غانا، لمتابعة أحوال والوقوف على أخباره يوميا.

تُعرض حلقات "الطريق إلى المونديال.. ارجع شجَّع" على قناة "mbc مصر" في العاشرة مساء اليوم وغدا، والحادية عشرة مساء الأحد والاثنين.

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