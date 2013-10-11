"نيويورك" بعدسة راغب علامة

أمضى "السوبر ستار" راغب علامة فترة نقاهة في مدينة "نيويورك" بعد الحفلات الناجحة التي أحياها ضمن إطار جولته الأميركية التي شملت أيضاً "ميامي" و"هيوستن" و"واشنطن".والتقط صوراً تجسّد لحظات ممتعة من رحلته.

"سيدي نت" يرافقك بجولة على أهمّ المعالم السّياحية في نيويورك مدينة "ناطحات السحاب" الصاخبة، على طريقة راغب علامة:

تُعرف نيويورك بلقب "المدينة التي لا تنام"، حيث تقع في شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية، وتعتبر أحد أهمّ مراكز التجارة والمال في العالم.هذه لائحة بأبرز العناوين، فيها:

- تمثال الحرية:

لدى زيارتك "نيويورك"، يستقبلك تمثال الحرية الذي يقع على جزيرة الحرية في خليج "نيويورك"، وهو يرمز إلى التحرّر من الظّلم والاستبداد من خلال مُجسّم سيّدة مُكللة بتاج، تلتقط بيدها اليمنى مشعلاً وفي يدها اليسرى كتاباً كُتب عليه تاريخ الاستقلال الأمريكيّ بالأحرف الرّومانية. ويمكنك الصعود إلى تاج هذا التمثال، بواسطة السلالم، لتستمتعي بمشهد بانورامي يطلّ على خليج "نيويورك"، كما التعرّف إلى تاريخ التمثال من خلال الدخول الى المتحف الذي يتمركز في قاعدته.

- حديقة "سنترل بارك":

اذ أردتِ الهروب من زحمة شوارع "نيويورك"، فعليك أن تقصدي حديقة "سنترل بارك" التي تقع في "مانهاتن"، وتستقبل ملايين السياح سنويّاً. وتحتوي العديد من نوافير المياه وتحفل بمناظر طبيعية رائعة، كما تضمّ مراكز الترفيه والحدائق المُصمّمة وفق الهندسة المعمارية الكلاسيكية.

- متحف "المتروبوليتان":

تجتمع حضارات العالم في هذا المتحف الذي يعتبر من بين أشهر متاحف الفنون في العالم، حيث يقع في "سنترال بارك" في نيويورك، وتفوق مساحته مليوني قدم مربع، ويحتضن التحف الفنية التي تعود إلى التاريخ المصري والأشوري، فضلاً عن الآلات الموسيقية والعسكرية المنوّعة.ويفتح المتحف أبوابه طيلة أيام الأسبوع من الـ10 صباحاً حتى الـ5:30 بعد الظّهر.

- جسر "بروكلين":

يُعتبر هذا الجسر الشهير الذي افتتح سنة 1883 أعجوبة بحدّ ذاته! هو يشكّل صلة الوصل بين "مانهاتن" و"بروكلين".كما يمكنك المشي على الجسر في المنطقة المخصّصة للمشاة لنحو نصف ساعة، بحيث تستمتعين بمشاهدة أضواء السيارات المُشعة.

وللتسوق طعم خاصّ في مدينة "نيويورك" عاصمة الموضة والجمال، حيث يُعدّ Barneys New York الذي يقع في شارع "ماديسون" أحد أهم مراكز التسوق في المدينة، فتجدين أحدث تصاميم الأزياء التي تحمل توقيع أشهر المُصمّمين العالميين في العالم.

أين تقيمين؟

فندق "بارك حياة" الذي يشرف على "سنترال بارك" في "مانهاتن" يشكّل مكاناً رائعاً لإقامتك، وقد نال لقب أفضل فنادق الشرق الأوسط بحسب مجلة "كونديه ناست ترافيلر" المتخصِّصة في السياحة والسفر.وهو يقدّم لك فرصة الاستمتاع بأفضل وسائل الراحة والرفاهية كالاسترخاء في حوض السباحة وتذوق أشهى الأطباق في الأمكان الفخمة المخصصة للعشاء.

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