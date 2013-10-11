7 أصول لمُعايدة الأضحى

مع حلول عيد الأضحى المُبارك، تكثُر الزيارات والمُعايدات بين الأهل والأصدقاء التي تعزز الرّوابط العائلية والاجتماعية.

لذا، تطلعك خبيرة الاتيكيت نادين ضاهر على أهمّ قواعد الزّيارة والمُعايدة في العيد:

- يجب أن يتمّ تبادل المُعايدات وارسال التهنئة الى الأقارب والأصدقاء، قبل موعد العيد بأسبوع على الأقل.

- يجدر بالأصغر سنّاً أن يقوم بمُبادرة المُعايدة تجاه الأكبر أو الأعلى وظيفة أو مكانة اجتماعية منه.

- من الممكن أن تتمّ المُعايدة عبر البطاقات، أو المكالمات الهاتفية، أو الرسائل القصيرة عبر الهواتف الجوّالة، كما يمكنك ارسال المعايدة المهنية عبر البريد الالكتروني لزملائك في العمل مثلاً.

- جرت العادة أن يُخصّص اليوم الأوّل لزيارة كبير العائلة، فيما يُخصّص اليوم الثاني لزيارة الأقارب، أما اليوم الثالث فيمكنك زيارة الأصدقاء.

- لا تخلو زيارة الجدّ والجدّة من الوليمة أول يوم العيد، فحاولي أن تجلسي باسترخاء عند تناول الطعام ولكن احرصي على وضع مرفقيك على المائدة وتجنبي أن تتحدثي في أثناء مضغ الطعام.

- يُستحسن تبادل الزيارات في العيد بناءً على موعد مسبق للتأكد من وجود الشخص في المنزل، كما لا يجب أن يتعدّى وقت الزّيارة النصف ساعة.

- من المحبذ تقديم الهدايا الرمزية للأطفال في العيد، على أن تقتصر على مبلغ بسيط من المال.

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