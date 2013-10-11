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التجمع الوطنى لأسر شهداء فلسطين يحمل حماس مسئولية منع 80 أسرة من الحج

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التجمع الوطنى لأسر شهداء فلسطين يحمل حماس مسئولية منع 80 أسرة من الحج التجمع الوطنى لأسر شهداء فلسطين يحمل حماس مسئولية منع 80 أسرة من الحج

حمل التجمع الوطنى لأسر الشهداء، حركة حماس فى غزة مسئولية حرمان 80 أسرة فلسطينية من المشمولين بمنحة خادم الحرمين الشريفين للحج لذوى الشهداء الفلسطينيين بعد مصادرة جوازات سفرهم.

وقال الأمين العام للتجمع محمد صبيحات اليوم الجمعة - إن "جميع من حرمتهم حماس من الحج هم من ذوى شهداء الانتفاضة الأولى وما قبلها، وقد انتظروا هذه الفرصة منذ سنوات طويلة لكن حماس حرمتهم من ذلك".. مؤكدا أن هذا التصرف خارج عن التقاليد الدينية والعادات الوطنية ومناف للأخلاق الإنسانية ولا يمكن لأى مسلم أو وطنى أن يقوم به.

ولفت إلى أن السبب الذى دفع حماس لاتخاذ هذه الخطوة وهو الزج بأربعين من عناصرها من غير ذوى الشهداء ليكونوا أعضاء فى البعثة الإدارية والتوعوية.

وأكد أن الجهة الرسمية الوحيدة المسئولة عن بعثات الحج هى وزارة الأوقاف وأن من يقوم بتسمية أسر الشهداء فى المكرمة هى مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، وفق نظام متفق عليه.

وأشار صبيحات إلى أنه يتم اختيار أسماء الحجاج بالاعتماد على تواريخ الاستشهاد وأعمار ذوى الشهداء، مؤكدا أن ذلك يشمل أسر الشهداء من جميع أبناء شعبنا بغض النظر عن الخلفية التنظيمية للشهيد أو لأسرته.

وشدد على أن التجمع الوطنى لأسر الشهداء وبصفته الجسم النقابى لأسر الشهداء مطّلع تماما على آلية العمل والكشوف وأنها تجرى بشكل منتظم ودقيق ولا يوجد أى تجاوز للنظام المعمول به بالمطلق.

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مصر 365