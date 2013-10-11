عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون "برك سليمان" ببيت لحم

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الجمعة، منطقة "برك سليمان" التاريخية جنوب بيت لحم، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلى، وقال شهود عيان إن نحو 100 مستوطن اقتحموا منطقة "برك سليمان" عبر طريق مستوطنة "افرات" المقامة على أراضى الخضر، وأدوا طقوسا تلمودية فى المكان.

وفى سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، عددا من المنازل والأحياء فى أنحاء مختلفة من محافظتى الخليل وبيت لحم، ففى مدينة الخليل، أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل عائلة الكركى بحى واد الهرية بمدينة الخليل، وأجرت عمليات تفتيش داخلها.

وفى مخيم العروب شمال الخليل، أعلن الاحتلال تعرّض حافلة لمستوطنيه للرشق بالحجارة أثناء مرورها على الشارع الالتفافى المجاور للمخيّم، وفى مخيم عايدة ببيت لحم داهمت عدّة دوريات عسكرية الشوارع والأحياء السكنية، وجابت الأحياء قبل انسحابها من بوابة المخيّم الرئيسية.

كما داهمت ثلاث دوريات عسكرية لجيش الاحتلال بلدة بيت فجّار جنوب بيت لحم، وأجرت عمليات تجوال فى الشوارع قبل أن تنسحب من البلدة.