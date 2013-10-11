مصدر مقرب من حزب الله: لم يتم حل سرايا المقاومة وفيديو "القصير" حملة تشويه

نفى مصدر مقرب من حزب الله ما رددته وسائل إعلام لبنانية عن حل الحزب سرايا المقاومة بصيدا بجنوب لبنان، وهى سرايا تضم مؤيدين للمقاومة من غير أعضاء الحزب.

وقال المصدر إنه ليس هناك سببا لحل سرايا المقاومة، كما أن السرايا لها قياداتها، وعملية اتخاذ مثل هذا القرار ليست بالسهولة التى يتحدث عنها البعض.

وفيما يتعلق بالفيديو الذى يظهر فيه أشخاص يقتلون جرحى فى سوريا، واتهمت المعارضة السورية عناصر من حزب الله بارتكاب هذه الواقعة عقب معركة القصير، أكد المصدر أن مقاتلى حزب الله ليس لهم علاقة بهذا الفيديو، وأنه جزء من حملة تشويه تقوم بها بعض قوى المعارضة السورية وبعض القوى السياسية اللبنانية.