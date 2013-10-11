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برلمانية ليبية: عملية اختطاف "زيدان" توجه رسائل سلبية للداخل والخارج

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برلمانية ليبية: عملية اختطاف "زيدان" توجه رسائل سلبية للداخل والخارج برلمانية ليبية: عملية اختطاف "زيدان" توجه رسائل سلبية للداخل والخارج

أكدت عضو المؤتمر الوطنى العام الليبى (البرلمان) عن كتلة العدالة والبناء ماجدة الفلاح أن عملية اختطاف رئيس الوزراء على زيدان عملية غير شرعية وغير قانونية تزيد من تعقيد الوضع فى ليبيا ومن الفوضى التى أصبحت السمة الغالبة.

وقالت الفلاح- فى تصريح اليوم الجمعة- إن "عملية الاختطاف التى وقعت فجر أمس الخميس لرئيس الوزراء وتم تحريره بعد ساعات فى العاصمة طرابلس، ترسل رسائل سلبية للداخل والخارج".

وطالبت بضرورة سرعة فتح التحقيق فى الواقعة ومعرفة المسئولين عن هذه العملية، ولمصلحة من تمت عملية الخطف ومن المستفيد منها.

وأشارت الفلاح إلى أن بعض أعضاء المؤتمر أصبحوا يلقون بالتهم على البعض الآخر ظنا منهم أن بهذا سيتحصلون على مكاسب سياسية وقد نسوا أو تناسوا أن الجميع يبحر فى مركب وحد وعلينا أن نسعى جميعا على إيصاله إلى بر الأمان.

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